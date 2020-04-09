Саратов, , 17:32 — REGNUM На заседании оперативного штаба при правительстве Саратовской области обсуждалась возможность досрочного завершения учебного года для учеников 1−8 классов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Замминистра образования региона Ирина Чинаева отметила, что такое решение принимается только в случае необходимости. Обязательна промежуточная аттестация, проверочные работы не отменены, а проводятся дистанционно. После мониторинга результат будет согласован с минпросвещения.

«Для принятия решения у нас есть время, в апреле мы продолжаем учиться», — добавила Ирина Чинаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовские образовательные учреждения дистанционно работают уже несколько дней, а вопросов поступает на горячую линию много.

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