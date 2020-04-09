Москва, , 17:05 — REGNUM Московская полиция составила более 400 протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В сообщении отмечается, что для патрулирования Москвы в период самоизоляции увеличили количество нарядов. Они отслеживают обстановку на улицах столицы круглосуточно и выявляют граждан, «не соблюдающих предписания Роспотребнадзора или нарушающих режим самоизоляции».

Всего на сегодняшний день было составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях в отношении нарушителей ограничительных мер.

Напомним, до 30 апреля в России действует режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса — выходить из дома можно только по веской причине.