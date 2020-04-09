Владимир, , 17:02 — REGNUM Во Владимирской области снова изменились требования самоизоляции. Как сообщает ИА REGNUM, изменения в указ о режиме повышенной готовности 8 апреля внёс губернатор Владимир Сипягин.

Жителям региона разрешили самоизолироваться на садовых участках, дачах и в деревнях, где они при соблюдении всех мер безопасности могут заниматься огородничеством и садоводством. Это не распространяется на граждан, в отношении которых выданы постановления о нахождении в режиме изоляции, — они не должны покидать место пребывания. При поездке на дачу владимирцам нужно иметь при себе документы, удостоверяющие право гражданина или его родственников на земельный участок, на котором они находятся.

Также владимирцам разрешено посещать магазины и отправляться в салоны услуг, работа которых не ограничена режимом повышенной готовности.

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