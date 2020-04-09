Воронеж, , 17:01 — REGNUM Около тысячи звонков в сутки принимают на горячую линию по коронавирусу специалисты департамента здравоохранения Воронежской области, сообщили в пресс-службе облздрава 9 апреля.

Горячая линия работает в департаменте с 11 марта — звонки принимают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефону 212−64−42. В настоящее время ежесуточное число звонков на линию составляет от 700 до 1,3 тыс. Ч

В числе наиболее часто встречающихся вопросов от воронежцев — вопросы оформления листка нетрудоспособности для тех, кто вернулся из-за границы, в каких детсадах и школах работают дежурные группы для детей работающих в период самоизоляции родителей, как получить финансовую помощь. Также возникают вопросы о сроке действия ограничительных мер, каковы правила передвижения по городу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области до 30 апреля жителям запрещено покидать свои дома, за исключением посещения продуктовых магазинов, аптек, выгула домашних животных, выноса мусора, разрешено передвижение на личном транспорте до торговых объектов и до близких людей, которым необходима помощь. Общественный транспорт и такси продолжают работу. Границы внутри региона не закрыты, однако власти советуют воздержаться от поездок.