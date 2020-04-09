Лос-Анджелес, США, , 16:59 — REGNUM Тактический шутер Valorant продолжает ставить рекорды по просмотрам на Twitch. Об этом 9 апреля сообщает «Игромания».

В день запуска закрытого бета-тестирования количество геймеров, следивших за игрой на Twitch, составило 1,7 млн человек. При этом 7 апреля общее число просмотров Valorant перевалило за отметку в 34 млн часов.

Напомним, Valorant — это многопользовательский тактический шутер от Riot Games, авторов League of Legends. Официальный релиз игры ожидается летом 2020 года.

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