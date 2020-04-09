Джибути, 9 апреля 2020, 16:58 — REGNUM Первый случай летального исхода инфицирования вирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Джибути, сообщает 9 апреля Reuters.
Напомним, в Джибути количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 140, причём известно о 28 случаях излечения.
Всего в Африке количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет, по состоянию на 9 апреля, 11 282, летальных исходов 558.
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