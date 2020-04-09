Ирвайн, США, , 16:55 — REGNUM Вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу и PR Пит Хайнс остался в восторге от DualSence — геймпада для консоли PS5. Об этом он сообщает 9 апреля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/DCDeacon/status/1248067877175005184

Хайнс заявил, что после DualSence он совершенно забыл о DualShock (актуальный контроллер для PS4). По его словам, старый геймпад не выдерживает никакого сравнения с новым.

Напомним, 7 апреля Sony представила новый геймпад для консоли PlayStation 5. Геймеры сильно удивились необычному дизайну контроллера и его белому цвету.

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