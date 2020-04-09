Курган, , 16:49 — REGNUM В Курганской области детский технопарк «Кванториум» предложил зауральцам помочь школьникам, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Бесконтактный приём компьютеров, ноутбуков не старше 2012 года выпуска начнётся с 13 апреля в технопарке «Кванториум» по адресу: Курган, ул. Томина, 51 с 10:00 до 15:00.

Все принятые компьютеры в технопарке очистят, переустановят программное обеспечение и передадут нуждающимся семьям через службу социальной защиты.

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