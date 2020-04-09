Москва, , 16:49 — REGNUM На краудфандинговой платформе Crowd Republic 8 апреля стартовал сбор средств на создание настольной игры-головоломки Call of the Hunt. В ней игрокам предстоит расследовать загадочные убийства.

Полный «сезон» Call of the Hunt будет состоять из шести отдельных детективных игр, каждая из которых будет посвящена необычному преступлению. Доставка проекта вкладчикам ожидается в сентябре 2020 года.

На Crowd Republic создатели Call of the Hunt поставили себе цель — собрать 640 тыс. рублей. Уже сейчас (до конца кампании остаётся около месяца) им удалось выполнить её на 54% (345 тыс. рублей).

Напомним, Crowd Republic — это сайт-краудфандинговая площадка, позволяющая авторам настольных игр и книг находить средства на издание своих проектов. Является проектом компании Hobby World.

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