Стерлитамак, Башкирия, , 16:43 — REGNUM В Стерлитаматке (Башкирия) городская клиническая больница №1 закрыта на карантин вместе с врачами и пациентами из-за обнаружения у одного из пациентов коронавируса. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, карантин в стерлитамакской ГКБ №1 введен как минимум на 14 дней.

Что касается зараженного пациента, то он, по данным местных СМИ, был госпитализирован еще 30 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии закрыли на карантин Республиканскую клиническую больницу из-за коронавируса.