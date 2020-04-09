Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM В Ленинградской области с момента введения особого режима в связи с коронавирусом возбуждено 79 административных дела за нарушение местными жителями режима изоляции и санитарно-эпидемиологического законодательства. Также возбуждено одно уголовное дело за распространение ложной информации. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Из общего количества заведенных административных дел 62 возбуждено в отношении физических лиц по статье о нарушении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19, еще 17 административных дел — в отношении физлиц по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, возбуждено одно уголовное дело по факту распространения ложной информации о мерах по обеспечению безопасности населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Протоколы по нарушениям режима изоляции и санитарно-эпидемиологического законодательства по ч. 1 ст. 19.4 и ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ составляют сотрудники МВД и Роспотребнадзора», — уточняют в пресс-службе.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил перечень региональных органов исполнительной власти и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ «За невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе ее возникновения».

Согласно постановлению губернатора от 8 апреля, такими полномочиями в регионе наделены комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, комитет государственного жилищного надзора и контроля, комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиальным отношениям, комитет по труду и занятости населения, комитет правопорядка и безопасности, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, а также управление по транспорту.

«Каждое ведомство будет оформлять протоколы в рамках своей сферы деятельности», — подытожили в обладминистрации.

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