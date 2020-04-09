Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Подразделение Xbox своеобразным образом решило ответить на публикацию Sony фотографий нового контроллера DualSense. Видео было опубликовано 8 апреля на его официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/Xbox/status/1247691784261480448

Sony удивила всех геймеров тем, что её новый контроллер получил новый черно-белый дизайн с доминированием белого цвета и добавлением синей линии подсветки.

В ответ на это Xbox опубликовала видео со своим чёрным контроллером, на котором единственным белым участком является фон небольшого логотипа компании, расположенного в верхней части геймпада.

Ранее ИА REGNUM соощило, что геймеры дали неофициальное название новой кнопке геймпада DualSense (create) — Honk Button. На выбор названия повлияла популярная инди игра Untitled Goose Game.

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