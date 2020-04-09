Амстердам, , 16:37 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Нидерландах достигло 21 762, сообщили 9 апреля в голландском Национальном институте здравоохранения и окружающей среды.

Количество летальных исходов достигло 2396, увеличившись ещё на 148. Заражённых стало больше на 1213.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в голландском минздраве заявили, что за последние полмесяца количество выявленных случаев остаётся ото дня ко дню постоянным.

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