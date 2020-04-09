Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM В Ростовской области сельскохозяйственные культуры оказались под угрозой из-за грядущих заморозков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 9 апреля.

В период с 10 по 12 апреля в ночные и утренние часы температура воздуха и на поверхности почвы опустится от — 1 до — 4 градусов, в северных и восточных районах ожидается до — 8 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в период с 5 по 7 апреля столбики уличных термометров на Дону ночью и утром опускались до — 4 градусов.

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