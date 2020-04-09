Челябинск, , 16:33 — REGNUM В Челябинской области под суд отправится 40-летний гражданин, обвиняемый в убийстве женщины. Расследование уже завершено, сообщает областное управление СКР.

Преступление произошло в августе 2010 года. В квартире потерпевшей шло распитие спиртных напитков. Затем возник конфликт, в ходе которого гражданин нанёс даме почти 40 ножевых ранений.

По горячим следам найти убийцу не удалось. Но в 2019 году предполагаемый преступник был установлен. Он признал свою вину и написал явку с повинной. Сейчас обвиняемый отбывает десять лет за наркотики.