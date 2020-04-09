Владимир, , 16:33 — REGNUM Во Владимирской области за сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 794 человека. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

С признаками внебольничной пневмонии к медикам 8 апреля обратились 20 человек. Всего за период мониторинга за помощью обратились более 50 тыс. человек с признаками ОРВИ и 741 человек с внебольничной пневмонией.

С марта с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы 55 человек. 32 из них уже выписаны, 23 пациента остаются в стационаре.

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