Москва, , 16:30 — REGNUM Новые предложения по поддержки физических лиц и предпринимателей, предложенные 8 апреля президентом Владимиром Путиным — это позитивные меры. Об этом 9 апреля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог, публицист Евгений Бень.

«Это позитивные меры. С другой стороны, как мне представляется, большинству населения хочется слышать более конкретные меры, по, так сказать, амортизации удара. С одной стороны обозначен период самоизоляции, в ходе которого людям должны выплачивать зарплату, с другой стороны, совершенно очевидно, что государство не может отвечать за частные компании, которые находятся на грани банкротства. Трудно представить себе, как будут существовать множество людей, у которых вообще нет никаких накоплений, и они не готовились к этому удару. И пособие по безработице в 12 тысяч с небольшим рублей никак не является компенсацией в сложившейся ситуации, тем более надо ещё посмотреть, каких масштабов вообще эта безработица будет», — считает эксперт.