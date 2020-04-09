Пекин, , 16:29 — REGNUM В столице Китайской Народной Республики — Пекине, на одной из линий метрополитена запустили «умные» электропоезда, которые смогут выявлять пассажиров без медицинских масок. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают китайские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Китая, используя жесткие меры карантина и самоизоляции граждан, смогли остановить распространение коронавирусной инфекции. Однако специфического лекарства от коронавируса или вакцины пока нет, и теоретически угроза повторного распространения коронавирусной инфекции в Китае сохраняется, особенно в условиях, когда в других странах идет взрывной рост числа выявленных зараженных.

Китайские власти сохраняют некоторые профилактические меры, в частности — ношение медицинских масок в общественных местах и транспорте.