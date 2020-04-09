Вашингтон, , 16:29 — REGNUM После того, как Sony выложила в сеть фотографии нового геймпада DualSense для PlayStation 5, геймеры заметили на нём новую кнопку, которая изменит функцию share («поделиться») на create («создать»), и дали ей необычное название. Об этом 9 апреля сообщил портал Comicbook.

Sony пока не объяснила, в чём будет различие между функциями. Геймеры разглядели над этой кнопкой обозначение, которое показалось им очень похожим на графическое отображение звуков, которые издаёт гусь в игре Untitled Goose Game.

В результате они дали новой кнопке неофициальное название Honk Button (honk — так в англиском языке обозначается гудок автомобиля, крик диких гусей и т.п.).

https://twitter.com/crowsx3/status/1247846641761234944

Вместе с новой кнопкой контроллер DualSense получит ряд новых функций. В частности, разработчики оборудовали кнопки L2 и R2 адаптивными системами, которые позволят геймерам получить новый вид обратной связи с играми.

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