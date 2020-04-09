Артёмовский, Свердловская область, , 16:34 — REGNUM Свердловские полицейские нашли семью, которая ушла в лес, желая спрятаться от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

6 апреля 2020 года обнаружилось, что семейная пара со своими тремя детьми из посёлка Красногвардейского ушли в лес и не выходят на связь с родственниками. Полицейские выехали в населённый пункт, чтобы найти исчезнувших, на что не потребовалось много времени.

«Глава семьи сообщил, что они ушли с целью спастись от коронавируса COVID-19», — сообщают в пресс-службе главка.

Спрятавшиеся имели с собой продукты питания и мобильный телефон. Граждане планировали, что будут периодически заходить в посёлок за едой. У одного из детей врачи уже нашли клеща. Теперь родителей привлекут к административной ответственности за недолжное исполнение обязанностей по уходу за детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 59 случаев COVID-19. Власти называют ситуацию стабильной, но призывают не выходить из дома без лишней необходимости.

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