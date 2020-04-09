Стокгольм, , 16:24 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в Швеции достигло 9141, сообщили 9 апреля в шведском минздраве.

Количество летальных исходов достигло 793. Таким образом, за сутки умерли 106 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля шведские СМИ распространили информацию, согласно которой у людей старше 80 лет могут возникнуть трудности с оказанием им помощи против COVID-19.

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