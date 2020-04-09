Москва, , 16:23 — REGNUM В Москве появились мошенники, представляющиеся сотрудниками санитарной службы, которые принуждают граждан покупать брошюры о профилактике коронавируса, угрожая административным наказанием за отказ, сообщает 9 апреля официальный сайт столичного управления Роспотребнадзора.

«Неизвестные лица, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19», при отказе от покупки угрожают применением административных мер воздействия», — указано в сообщении.

Ведомство подчёркивает, что никакие подразделения Роспотребнадзора не распространяют информационные материалы по профилактике инфекции за деньги.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели не могут быть привлечены к административной ответственности за отсутствие на подконтрольных им объектах информационных материалов о коронавирусе, отмечает Роспотребнадзор.

На сайте столичного управления Роспотребнадзора на безвозмездной основе размещены информационные материалы по методам профилактики распространения коронавируса COVID-19, которые, при желании, можно демонстрировать сотрудникам различных организаций.

«В случае возникновения подобных мошеннических действий настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности, а также направить информацию в Управление Роспотребнадзора по Москве путём заполнения специальной электронной формы «Прием обращений граждан», — сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

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