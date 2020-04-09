Владимир, , 16:20 — REGNUM Во Владимирской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом 9 апреля выросло до 38. Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки было подтверждено 24 случая.

Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Муроме, пять — в Коврове, две — в Кольчугино и по одному — в Александрове, Гусь-Хрустальном, Петушках, Радужном, Собинке, Судогде и Юрьеве-Польском, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом: 11 — в Муроме, девять — в Коврове, пять — в Петушках, три — в Кольчугино, по два — во Владимире, Александрове и Юрьеве-Польском, по одному — в Гусь-Хрустальном, Радужном, Собинке и Судогде. Один случай с летальным исходом был зафиксирован в Коврове.

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