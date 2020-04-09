Москва, , 16:20 — REGNUM Единый государственный экзамен может быть перенесен в случае угрозы здоровью школьников и учителей. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает Рособрнадзор.

Напомним, что Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому предмету в 2020 году.

Согласно этому проекту, ЕГЭ в России начнется 8 июня. В этот день состоятся экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Затем 11 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, 15 июня — ЕГЭ по математике базового уровня и ЕГЭ по математике профильного уровня.

Однако в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ может быть перенесен, если в связи с пандемией коронавирусной инфекции будет риск для здоровья школьников и учителей.