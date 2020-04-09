Черкесск, , 16:18 — REGNUM В год 75-летия Великой Победы в Карачаево-Черкесии будут проведены ремонтные работы на территории музейного комплекса защитникам перевалов Кавказа. Единственный в республике архитектурный ансамбль, состоящий из музея и мемориального комплекса, будет обновлен в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших воинов при защите Отечества в 2019—2024 годы», пишет «Интерфакс-Юг».

В план реконструкции мемориала, находящегося на автодороге Черкесск — Домбай, входит строительство нового 760-метрового ограждения, ремонт дота, благоустройство территории, в частности будут установлены скамейки и проведено освещение.

Ко Дню Победы в Карачаево-Черкесии также будет отреставрирован один из крупнейших памятников в республике «Родина-мать», расположенный в ауле Бавуко Хабезского района. Под плитами мемориала покоятся около 400 воинов, в том числе около 200 бойцов 2-й гвардейской дивизии, остановивших два батальона пехоты и двести лыжников из отборных частей немецко-фашистской альпийской дивизии «Эдельвейс».