Москва, , 16:15 — REGNUM Троих москвичей, нарушивших режим самоизоляции, признали виновными в административном правонарушении и оштрафованы на 15 тысяч рублей каждого, сообщили корреспонденту ИА Регнум 9 апреля в пресс-службе суда.

Всего же в период с 4−7 апреля в московские суды было направлено семь дел. Помимо трёх рассмотренных ещё по два находятся Щербинском и Тверском районных судах.

Всем семерым вменяются нарушения ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Напомним, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.