Волгоград, , 16:15 — REGNUM Главный крест установили 9 апреля на купол строящегося храма благоверного князя Александра Невского в центре Волгограда. Внешние работы по строительству собора завершены, начинаются внутренние отделочные работы, сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.

Шестиметровый крест выполнен по индивидуальному проекту из нержавеющей стали под золото с элементами белой полировки. Строители водрузили двухтонную конструкцию на главный купол, как только позволила погода. Теперь основные работы переместятся внутрь собора.

Кафедральный собор Александра Невского воссоздают по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Губернатор возглавляет попечительский совет по строительству храма. Сдача объекта запланирована в 2021 году.