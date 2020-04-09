Оренбург, , 16:12 — REGNUM В Оренбургской области минобор совместно с управлениями и отделами образования муниципалитетов прорабатывает вопрос о необходимости досрочного завершения учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В настоящее время в Оренбуржье осуществляется обучение с применением дистанционных технологий.

Как отметили в областном министерстве образования, Министерство просвещения Российской Федерации подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации. Конкретные меры каждый регион будет определять самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с правительством Российской Федерации.

Добавим, что в Оренбургской области увеличивается число граждан, у которых выявлен коронавирус. На 9 апреля в больницах лечение получают 48 человек. Пять человек выздоровели. Кроме того, один случай завершился летальным исходом.

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