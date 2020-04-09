Чебоксары, , 16:06 — REGNUM В Чувашии сегодня, 9 апреля, подтверждены результаты на новую коронавирусную инфекцию ещё у 15 человек, в их числе — двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики.

Власти подчёркивают, что «резкое увеличение число заразившихся было ожидаемое»: многие из них — из группы контрактных лиц.

«На 15 часов 9 апреля подтвердились результаты анализов на COVID-19 у 15 человек, из них двое несовершеннолетних», — говорят в пресс-службе, подчеркнув, что все они были госпитализированы «с соблюдением протоколов» и размещены в изолированных больничных боксах в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Им назначена необходимая терапия.

Всего в республике зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти отмечали, что состояние пациентов, у которых подтверждён коронавирус, лёгкой и средней тяжести. На утро 9 апреля было зарегистрировано 18 человек с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией, из них четыре пациента находились в тяжелом состоянии.

Ещё около 770 человек находятся под медицинским наблюдением.