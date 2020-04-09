Салехард, , 16:06 — REGNUM На Ямале медицинских работников Салехарда, занимающихся лечением больных коронавирусной инфекцией, поселили в гостинице «Арктика». Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

А именно, в гостиницу поселили 30 инфекционистов, чтобы обезопасить их семьи. Там медики будут проживать до 30 апреля. Им будет предоставлено ежедневное питание.

Напомним, на Ямале по данным на 9 апреля зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, 58 пациентов находятся на госпитализации под наблюдением врачей.

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