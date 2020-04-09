Париж, , 16:03 — REGNUM Согласно исследованию INSEE, каждый десятый житель Парижа покинул столицу Франции с начала введения режима изоляции, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, число людей, проводящих ночь в Париже, уменьшилось приблизительно на 23%.

Издание отмечает, что это снижение объясняется большим количеством людей, которые обычно бывают в Париже днем, но не проживают там, и которые покинули столицу с начала эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с сотрудниками больницы в департаменте Валь-де-Марн, занимающимися клиническими исследованиями коронавируса.

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