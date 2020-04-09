Новосибирск, , 16:01 — REGNUM Анатолий Локоть подписал документ «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска» в связи с дополнительными мерами по защите населения в связи с COVID-19.

Согласно постановлению, на территории муницпалитета до 30 апреля 2020 года приостанавливаются все массовые, развлекательные и общественные мероприятия.

Приостановить работу рекомендовано торгово-развлекательным центрам (исключение — те, в которых есть аптеки и продуктовые магазины); салонам красоты, косметическим, СПА-салонам, фитнес-центрам, спортивным клубам, массажным салонам, соляриям; а также ночным клубам, кинотеатрам, аквапаркам, ресторанам, барам, кафэ и т. д.

Новосибирцы, на кого не распространяются ограничения, должны иметь при себе служебное удостоверение либо справку, выданную работодателем.