Вашингтон, , 16:16 — REGNUM По мнению представителей Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сорок девять стран, включая КНДР, столкнутся с наиболее серьезными последствиями вспышки коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад гуманитарной организации.

По их словам, доклад основан на анализе того, какое влияние пандемия коронавируса окажет на экономику и продовольственную безопасность стран мира.

В докладе отмечается, что около 212 млн человек в 49 странах столкнутся или уже столкнулись с недоеданием или хронической нехваткой продовольствия, еще 95 млн человек — с острой нехваткой продовольствия.

Что касается КНДР, то по мнению специалистов, в Северной Корее от хронического недоедания страдают около 12,2 млн человек.

Представители ВПП так же считают, что распространение коронавируса нового типа может оказать негативное влияние на сельскохозяйственную отрасль некоторых стран Азии, а рост цен на продовольствие — на страны с низким уровнем дохода.