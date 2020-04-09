Черкесск, , 15:54 — REGNUM В Карачаево-Черкесии перешли в онлайн-режим учреждения культуры. Министерство культуры предоставило возможность жителям субъекта не оставаться в стороне от культурной жизни, переведя работу многих подведомственных учреждений в виртуальное пространство, сообщили 9 апреля в ведомстве.

Для тех, кто оказался запертым в домашних стенах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и необходимости соблюдать самоизоляцию, предоставлена возможность смотреть спектакли, посещать выставки и музеи, встречаться с деятелями культуры, слушать концерты и даже учиться танцам в мастер-классах.

Благодаря новой форме работы любители театра смогут посмотреть спектакль «Парад звезд» Черкесского драматического театра имени М. Акова и детский спектакль «Али Баба» Ногайского драматического театра. К 75-летию Великой Победы организованы виртуальные экскурсии, подготовленные сотрудниками историко-культурного и природного музея-заповедника имени М. Байчоровой. В онлайн-режиме будут показаны концерты камерного оркестра «Джанкъылыч» и артистов государственной филармонии КЧР.