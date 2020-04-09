Оренбург, , 15:59 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, по состоянию на 9 апреля, предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 13 пациентам. Тесты, исследование которых провели региональные лаборатории, показали наличие коронавируса. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министра здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Официально подтвержденных случаев в регионе по-прежнему 22, а предварительных диагнозов, которые пока проверяются федеральной лабораторией, уже 32.

За сутки один случай коронавирусу выявлен в Медногорске у приезжего из другого региона. В Кувандыке коронавирусная инфекция выявлена в семейном очаге, в Бузулуке — у приезжего из неблагополучного региона. В Оренбурге предварительный диагноз поставлен десяти гражданам, в том числе один дополнительный случай зафиксирован в неблагополучном доме по ул. 60 лет Октября. Еще три человека, ставшие пациентами больниц, приехали из Москвы. Остальные факты отмечены в ранее выявленных очагах.

Татьяна Савинова подчеркнула, что власти владеют ситуацией по каждому выявленному случаю. Дважды в день проводятся заседания штаба по борьбе с коронавирусом в целях контроля за эпидситуацией.

По данным минздрава области, на сегодняшний день в больнице поучают лечение от коронавируса 48 человек. В тяжелом состоянии находятся два пациента, из них двое — на искусственной вентиляции легких. Восемь человек пребывают в состоянии средней тяжести, остальные — удовлетворительном.

Каждый раз министр подчеркивает важность соблюдения режима самоизоляции. Однако в Оренбурге все больше народа можно встретить на улицах. Сначала люди старались сидеть дома, но похоже накопилась усталость. При установлении хорошей погоды горожан будет все сложнее удержать дома. Статистика по выявленным случаям коронавируса в регионе растет, а в магазинах некоторые покупатели продолжают игнорировать масочный режим. Горожане кивают на чиновников и политиков, которые при неблагополучной эпидситуации ходят без защитных масок.