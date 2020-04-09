Цхинвал, , 16:00 — REGNUM Списки ветеранов боевых действий начнет формировать рабочая группа в Южной Осетии, созданная министром обороны республики Ибрагима Гассеева. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба военного ведомства.

Сообщается, что в списках будут учитывать участников вооруженных конфликтов в 1990— 1992, 2004 и 2008 годах, в которых жители республики отражали внешнюю агрессию.

Данные будут собираться в том числе и о тех, кто входил в отряды самообороны до того, как была образована регулярная армия Южной Осетии.

Стоит отметить, что сформировать списки ветеранов поручил и президент республики Анатолий Бибилов в своем послании народу и парламенту, которое он зачитал 25 марта. Он отвел на это срок до 1 июля.

Напомним, вооруженные конфликты 1992, 2004 и 2008 годов на территории Южной Осетии были вызваны агрессией со стороны Грузии. В ходе последнего конфликта Россия вмешалась и заставила грузинскую армию отступить. После этого Москва признала суверенитет Южной Осетии.