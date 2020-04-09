Киев, , 16:17 — REGNUM С 13 марта по 1 апреля из Польши на Украину вернулись 650 тыс. человек, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщило 9 апреля издание Liga.net.

По его словам, 185 тыс. были возвращены спецрейсами, которые организовало министерство иностранных дел Украины.

В свою очередь пресс-секретарь Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас рассказала журналистам, что с 15 марта, после закрытия границы между странами, до 7 апреля из Польши выехали 143,2 тыс. граждан Украины.

Напомним, ранее правительство Польши приняло антикризисную программу, которая, в частности, предусматривает, что трудовые мигранты получат автоматическое продление рабочих виз и карт пребывания на время эпидемии и на 30 дней после её завершения.

По данным польских СМИ, из-за пандемии коронавируса работу в стране потеряли около 30% украинских трудовых мигрантов, которых, по разным оценкам, насчитывалось около 1,5 млн человек.

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