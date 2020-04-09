Краснодар, , 15:49 — REGNUM Две женщины, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, скончались в Краснодарском крае. Об этом 9 апреля сообщил региональный оперштаб.

Как уточняется, одна из пациенток, 78-летняя женщина с переломом бедренной кости проходила лечение в Краснодаре в больнице скорой медицинской помощи в период с 24 по 31 марта. 31 марта у неё проявились признаки респираторного заболевания, в тот же день она была госпитализирована в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. Обследование показало у пациентки двухстороннюю пневмонию и гидроторакс. 2 апреля состояние пациентки ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ. Спасти женщину не удалось.

Также в инфекционной больнице №3 скончалась 59-летняя женщина. Известно, что она контактировала с вернувшимся из Нидерландов. Признаки заболевания у неё появились 20 марта, однако к медикам она обратилась через десять дней. 1 апреля в частной клинике ей был поставлен диагноз пневмония, 3 апреля её госпитализировали в отдельную палату освобожденного хирургического корпуса горбольницы №1. 8 апреля у нее была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, её перевели в инфекционную больницу №3 Новороссийска, где она скончалась.

Всего, по данным на 9 апреля, в Краснодарском крае скончались три человека, у которых был подтверждён коронавирус, — 7 апреля стало известно о смерти 45-летнего мужчины в Лабинской ЦРБ.

Всего в Краснодарском крае подтверждено 105 случаев коронавируса. 20 случаев подтвердились только за последние сутки.