Москва, 9 апреля 2020, 15:48 — REGNUM Впервые случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован ещё в одной стране — Абхазии, сообщили в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве уточнили, что заразился один человек, это завозной случай COVID-19. Таким образом, количество стран мира с заразившимися коронавирусом достигло 180.
По данным на 9 апреля, общее число заболевших в мире составляет 1 млн. 488 тыс. 514. Прирост за сутки 90 тыс. 701 человек (на 6,5%).
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавирусной инфекции в 50 регионах.
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