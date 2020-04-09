Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Стримерша, известная под ником 39daph, рассмешила пользователей сервиса Twitch во время одного из своих многочасовых стримов, играя в игру Bloodborne на консоли PS4. Ролик был опубликован 9 апреля на портале Screen Rant.

https://twitter.com/mochamadalifput/status/1247598771095007232

Через восемь часов после начала стрима один из зрителей заметил, что кабель контроллера DualShock 4 воткнут в консоль, на что девушка сказала: это из-за того, что аккумулятора геймпада хватает ненадолго.

Однако позже другой комментатор написал, что геймпад поддерживает полное беспроводное подключение, и что кабель можно выдернуть не только из консоли, но и из самого DualShock 4. После того, как девушка прочитала это сообщение, события приняли комический оборот.

«Он беспроводной?!», — несколько раз спросила 39daph, после чего выдернула кабель из контроллера. Её эмоциональная реакция дала всем зрителям понять, что девушка сделала для себя настоящее открытие.

Стоит отметить, что беспроводной контроллер DualShock 4 вышел в продажу ещё в 2013 году. Однако компания Sony и до этого выпускала беспроводные контроллеры, в частности, беспроводную функцию имел DualShock 3.

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