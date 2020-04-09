Москва, , 15:39 — REGNUM В Москве с 9 апреля начинают выплачивать пособия по безработице по ускоренному пути, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

Порядок получения пособия значительно упростили. Теперь для его получения не нужно представлять справку о доходах с предыдущего места работы, документов о двух неудачных собеседованиях и ждать десять дней.

Все, что нужно, отмечает мэр, — это подать заявление онлайн на сайте czn.mos.ru или на портале Госуслуг. Для подачи заявления необходимо заполнить онлайн-анкету и прислать скан паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Решение о выплате пособия будет принято за 2−4 дня.

Максимальное пособие в Москве составляет 19 500 рублей: 12 130 рублей — федеральное пособие, 7 370 рублей — доплата из бюджета Москвы.

Программа будет действовать до 30 сентября.