Ростов-на-Дону, , 15:38 — REGNUM Ростовская область получила 1,5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус российско-японской разработки. Партия предоставлена группой компаний «Ренова». Об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

По словам главы ведомства, Ростовская область получает тесты на COVID-19 российского производства (от Роспотребнадзора). Также в ближайшее время регион получит партию в размере 3,5 тыс. единиц. Однако принцип работы всех систем тестирования одинаковый, уточнила Быковская.

ИА REGNUM ранее сообщало, что тест на коронавирус необходимо сдать тем, у кого присутствуют симптомы заболевания COVID-19, а также родным и контактировавшим с заболевшими пациентами. Регулярно проверяются медицинские работники, работающие на передовой в борьбе с коронавирусом, и сотрудник ряда других ведомств.

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