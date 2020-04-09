Ташкент, , 15:36 — REGNUM Двадцать газопроводов в семи районах Ташкента повредило обильным снегопадом, сообщили 9 марта в пресс-службе АО «Худудгазтаъминот» («Облгазснаб»).

В компании уточнили, что для предупреждения чрезвычайных ситуаций поставку газа пришлось приостановить. На газопроводах в настоящее время работают 12 аварийно-восстановительных бригад. Газ для населения обещали подать не позднее 18:00 (16:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад в Узбекистане оборвал провода линий электропередач, что привело к сбоям в электроснабжении. Энергетики приступили к ремонту линий и обещали подключить потребителей к сети вечером 9 апреля.

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