Пенза, , 16:08 — REGNUM Минобразования Пензенской области информирует, что сроки окончания обучения студентам колледжей продлевать не будут. Учебный 2019/2020 год для них закончится 30 июня. К концу первого летнего месяца студенты изучат теоретический материал, пройдут практику (учебную, преддипломную) и сдадут выпускные экзамены. Об этом сообщает пресс-служба минобразования региона.

С применением дистанционного образования студенты проходят не только учебную программу, но и ведут подготовку к итоговой аттестации, к разработке и защите выпускной квалификационной работы. Такой режим продлится до 30 апреля.

Далее студенты пройдут трехнедельную учебную практику на тех предприятиях, которые продолжают работать. Если предприятие не входит в список действующих, для освоения технологических процессов, посредством обучающих видео, студентам рекомендовано провести две недели в дистанционном режиме. Одна неделя переносится на май-июнь для непосредственной отработки в мастерских и лабораториях.

В крайнем случае, студент переводится на индивидуальный учебный план в пределах образовательной программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки пензенские студенты и школьники с 6 апреля приступили к дистанционному процессу обучения. Процесс обучения каждая образовательная организация регламентирует самостоятельно. В условиях домашней самоизоляции студенты колледжей и техникумов также приступили к использованию электронного обучения.

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