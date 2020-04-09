Лондон, , 15:27 — REGNUM Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящегося в отделении интенсивной терапии из-за обнаруженного у него заражения коронавирусом, продолжает улучшаться, сообщает 9 апреля со ссылкой на пресс-службу его администрации BBC.

По словам пресс-службы главы британского правительства, Джонсон находится в хорошем настроении. Он уже поблагодарил Национальную службу здравоохранения королевства за «высококачественную медицинскую помощь», которая была ему оказана. В пресс-службе добавили, что он по-прежнему проходит «стандартные кислородные процедуры».

Напомним, премьер-министр Великобритании был направлен в отделение интенсивной терапии 5 апреля. Как заявили британские медики, такой шаг был предпринят в качестве меры предосторожности на случай, если Джонсону, который заразился коронавирусной инфекцией, искусственная вентиляция легких.