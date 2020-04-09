Вашингтон, , 15:23 — REGNUM По итогам марта 2020 года продажи чемоданов и кейсов в США упали в четыре раза из-за распространения коронавируса, сообщает 9 апреля Amazon.

Продажи фотокамер, нарядов для невест, аксессуаров для мужского костюма сократились втрое. Продажи женских купальников сократились на 59%. Вместе с тем жители США в восемь раз стали чаще покупать резиновые перчатки, в шесть раз — лекарства от кашля, в пять раз — готовые супы и в четыре раза — гантели.

Напомним, с 9 по 15 марта объем продаж в крупнейших розничных сетях России вырос в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей.