Кейптаун, , 15:26 — REGNUM Беспрецедентное перемирие было объявлено главарями банд в печально известных криминальных пригородах Кейптауна. Лидеры конкурирующих банд прекратили войны за территорию, чтобы доставить продовольствие местным жителям в условиях общенационального карантина. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, многие представители бедных общин оказались без средств для покупки продовольствия после введения в стране общенационального 21-дневного карантина.

Отмечается, что представители конкурирующих банд стали собирать запасы продовольствия для голодающих семей. Однако трудно сказать, что местные жители на самом деле думают о мужчинах, которые десятилетиями терроризировали их окрестности, и, по словам журналистов, власти скептически относятся к перемирию банд.

Тем не менее, временное прекращение огня вселяет надежду, что коронавирус принесет в эти районы долгосрочные изменения, отмечают журналисты.