Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Жителям Грузии, желающим побывать на пасхальной литургии, возможно, разрешат это сделать, несмотря на объявленный в стране комендантский час. Об этом рассказал глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Наверное, согласуем так, чтобы закон не нарушили ни мы, ни церковь», — сообщил журналистам глава ведомства.

Министр отметил, что Грузинская православная церковь сотрудничает с министерством внутренних дел, и поблагодарил патриархию за поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в рамках мер борьбы с распространением коронавируса до 21 апреля введен комендантский час, который запрещает жителям находиться в общественных местах с 21:00 до 6:00. Пасху в 2020 году православные отмечают 19 апреля.

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