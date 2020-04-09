Ухань, Китай, , 15:18 — REGNUM Самоизоляция является крайне эффективным методом для борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал работник одной из школ китайского города Ухань, где и произошла вспышка COVID-19, по фамилии Чжу.

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«Самоизоляцию стоит соблюдать осознанно, потому что государство не в силах уследить за каждым человеком», — заявил в интервью РИА Новости житель Уханя.

Он также дал несколько рекомендаций гражданам России, как пережить период. Когда запрещено покидать свои дома и выходить на улицу. По его словам, на время карантина следует подготовить для себя список дел, которыми давно собирался заняться, и не забывать о физических нагрузках.

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«В общем, непременно следует заставить себя хлопотать, иначе могут возникнуть скандалы на пустом месте», — подчеркнул Чжу.

Напомним, город Ухань из-за вспышки коронавируса с 23 января 2020 года был фактически изолирован от внешнего мира введёнными мерами карантина и запретом транспортного сообщения с соседними населёнными пунктами. 8 апреля власти китайской провинции Хубэй окончательно сняли транспортную блокировку с Уханя.

Как сообщало ИА REGNUM, после нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции объявил о продлении нерабочих дней с 4 по 30 апреля. Такая мера должна способствовать предотвращению распространения COVID-19.

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