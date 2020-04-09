Анкара, , 15:18 — REGNUM Правоохранительные органы Турции за прошедший месяц провели около 300 рейдов против лиц, незаконно производящих марлевые повязки и средства дезинфекции. Об этом 9 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, операции на территории страны проводились с 9 по 8 апреля, за этот период были задержаны шесть человек, 200 человек были обвинены в нарушениях.

Причиной необходимости проведения рейдов стала угроза распространения коронавирусной инфекции и возникшем на ее фоне дефицитом указанной продукции.

Отмечается, что правоохранительные органы Турции изъяли за указанный период около 6 млн изделий, в числе которых маски, перчатки, специальная одежда, дезинфицирующая продукция и тому подобное.